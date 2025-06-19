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Dünya

ABD ve Almanya'dan yeni katliam desteği! 14 askeri kargo uçağı İsrail'e ulaştı

İsrail ile İran arasında çatışmalar devam ederken, ABD ve Almanya'dan dikkat çeken bir adım geldi. İsrail Savunma Bakanlığı, söz konusu iki ülkeden orduyu desteklemek için ekipman ve malzeme yüklü 14 yeni askeri kargo uçağının ülkeye ulaştığını duyurdu.

AA19 Haziran 2025 Perşembe 23:51 - Güncelleme:
ABD ve Almanya'dan yeni katliam desteği! 14 askeri kargo uçağı İsrail'e ulaştı
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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, uçakların, İsrail'in, 13 Haziran'da İran'a saldırılarının başlamasından bu yana kullandığı hava ve deniz köprülerinin bir parçası olarak ülkeye ulaştığı kaydedildi.

Sevkiyatın, ordunun "operasyonel hazırlığını" desteklemeyi amaçladığı belirtilen açıklamada, bunun, 7 Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik savaşın başlamasından bu yana İsrail'e ulaşan 800'den fazla askeri kargo uçağının devamı olduğu ifade edildi.

İsrail Savunma Bakanlığı, ekipmanın niteliğine ilişkin bir bilgi vermezken, Washington ve Berlin'den ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

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