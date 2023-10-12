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Dünya

ABD ve BAE liderleri İsrail-Filistin çatışmasını ve insani yardım konularını görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile İsrail-Filistin çatışması ve insani yardım konusunu ele aldı.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 03:18 - Güncelleme:
ABD ve BAE liderleri İsrail-Filistin çatışmasını ve insani yardım konularını görüştü
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Liderlerin "İsrail'e yönelik terör saldırılarını" görüştükleri belirtilen açıklamada, "Biden, Hamas'ın terörünü kınadığını ve mevcut durumu istismar etmeye kalkışabilecek herkese karşı uyarıda bulunduğunu vurguladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, iki liderin ayrıca "insani yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağlamanın önemine" işaret ettikleri aktarıldı.

Biden ve Al Nahyan'ın iki ülke arasındaki ilişkileri de ele aldıkları bildirilen açıklamada, yakın temas halinde olma konusunda mutabık kaldıkları kaydedildi.

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