27°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7311
  • 6,3143
  • 275.258
  • 102590
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD ve Çin arasında Afganistan anlaşmazlığı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisine sahip üye ülkeler ABD ve Çin, Afganistan'daki yardım misyonu UNAMA'nın görev süresinin uzatılması konusunda anlaşmazlığa düştü.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan'da 2002 yılından beri faaliyetlerini sürdüren BM Afganistan Yardım Misyonu'nun görevi süresi bugün sona eriyor.

BM Güvenlik Konseyi, UNAMA'nın görev süresini her yıl yeniliyor ancak diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre daimi üyeler ABD ve Çin arasında bu sefer görüş ayrılığı yaşanıyor.

ABD, konseyin geçici üyeleri Almanya ve Endonezya tarafından UNAMA'nın görev süresinin uzatılması için hazırlanan tasarıdan Çin'in ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılmasını istiyor. Çin'in ise ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne atfedilen bölümün çıkarılması durumunda tasarıyı veto edebileceği belirtiliyor.

BMGK'nin UNAMA'nın görev süresini yenileyen 2016, 2017 ve 2018 yıllarındaki kararları, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesi için ''Kuşak ve Yol Girişimi'' gibi çabaları memnuniyetle karşılayıp teşvik ediyordu.

Çin ile ticaret savaşı yürüten ve ''Kuşak ve Yol Girişimi'' ne mesafeli duran ABD, bu sefer tasarıda söz konusu girişimden bahsedilmesini istemiyor.

Görüşmelerde uzlaşmaya varamayan BM Güvenlik Konseyi üyesi ülkeler, başkentleriyle istişarelerden sonra bu sabah tekrar toplanacak ve UNAMA'nın görev süresinin uzatılmasını oylamaya sunacak.

BM Güvenlik Konseyinde bir tasarının kabulü için 15 üyeden en az 9'unun olumlu oy kullanması ve 5 daimi üye Rusya, Çin, ABD, Fransa ve İngiltere'nin veto yetkisini kullanmaması gerekiyor.

Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’ye S-400 sevkiyatının görüntülerini yayımladı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis'te 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi ortak bildirisi yayımlandı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Katar Suudi Arabistan'a yönelik saldırıyı kınadı

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

Trump'tan İran'a Aramco suçlaması

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

HDP'ye sert tepki: O yataklarda evlatlarımızı yatırıyorlar

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Diyarbakır'da terör saldırısıyla ilgili 5 kişi tutuklandı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Putin Kur'an-ı Kerim ile barış çağrısı yaptı

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu

Fenerbahçe hataların kurbanı oldu
 

POPÜLER HABERLER

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Uzmanlardan görüntüler için çarpıcı iddia: Uzaylılar aracı fırtınada şarj ediyor

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Türk sınırları onlara emanet! Teröristlere geçit vermeyecekler

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Hobi olarak başladı, şimdi Avrupa ülkelerine gönderiyor

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nı garantileyen sporcularımız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA