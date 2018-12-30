ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşı milyarlarca dolara mal oldu

Reuters'a konuşan Purdue Üniversitesi tarım ekonomisti Wally Tyner, Pekin'in yalnızca soya fasulyesi, mısır, buğday ve süpürge darısına uyguladığı gümrük vergileri yüzünden, ABD ve Çin ekonomilerinin yıllık olarak yaklaşık 2.9 milyar dolar (2.3 milyar £) kaybettiğini söyledi.

Çin’in, ABD’nin uyguladığı gümrük vergilerine misilleme olarak temmuz ayında Amerikan soya fasulyesi ürünlerine %25 ek gümrük vergisi getirmesi üzerine Çinli alıcılar Brezilya’dan soya fasulyesi alımına yöneldi. Talebin artması, Brezilya soya fasulyesi primlerini Chicago'daki ABD soya fasulyesi vadeli işlemlerinde rekor seviyeye taşıdı. Karşılıklı misillemelerle kızışan ticaret savaşı; ABD ihracatçıları için satışları azaltan, Çin ithalatçıları için ise maliyetleri yükselten bir hal almış durumda.

ABD Tarım Bakanlığı’nın yayımladığı verilere göre ise 2018’in ilk 10 ayında ABD’den Çin’e yapılan toplam ihracat, bir önceki yıla göre% 42 gerileyerek 8,3 milyar dolara düşmüş durumda.

90 günlük ateşkes

Karşılıklı olarak uygulanan gümrük vergilerinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Arjantin’de görüşmüş ve 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi konusunda anlaşmıştı.

Cumartesi günü Twitter hesabı üzeridnen açıklamalarda bulunan Trump, Cinping ile uzun ve çok iyi bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, “Anlaşma çok iyi gidiyor. Yapılırsa oldukça kapsamlı, tüm konuları, alanları ve anlaşmazlık noktalarını kapsayacak. Büyük ilerleme kaydedildi" ifadelerini kullandı.