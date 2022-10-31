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Dünya

ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile telefonda görüştü.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 07:00 - Güncelleme:
ABD ve Çin Dışişleri Bakanları ikili ilişkileri görüştü
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Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Blinken ve Wang'ın iki ülke ilişkilerini görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Bakan, iki ülke arasındaki iletişim hatlarını açık tutmayı sürdürme ve ABD-Çin ilişkisini sorumlu bir şekilde yönetme ihtiyacını ele aldı. Bakan, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını ve bunun küresel güvenlik ve ekonomik istikrara yönelik tehditlerini gündeme getirdi." ifadesi kullanıldı.

Blinken'ın Haiti'de kötüleşen insani ve güvenlik durumunu da Çinli mevkidaşı ile görüştüğü belirtilen açıklamada, "Bakan, Haiti halkını desteklemek için koordineli eylem ihtiyacına dikkat çekti." bilgisi verildi.

  • Antony Blinken

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