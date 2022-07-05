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Dünya

ABD ve Çin G20 toplantısında görüşecek

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, bu hafta Bali'de düzenlenecek G20 dışişleri bakanları toplantısında Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile buluşacak.

Reuters5 Temmuz 2022 Salı 16:08 - Güncelleme:
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Kıdemli bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bilgisini verdiği toplantı, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

G20 dışişleri bakanları toplantısı Perşembe ve Cuma günü Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilecek.

Bugün Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen ürünlerdeki bazı gümrük vergilerini kaldıracağı ve Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liu He'nin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile "yapıcı" bir konuşma gerçekleştirdiği haberleriyle rahatlamıştı.

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