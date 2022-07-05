ABD ve Çin G20 toplantısında görüşecek

Kıdemli bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin bilgisini verdiği toplantı, Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liu He ile ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın dün gerçekleştirdiği görüşmenin ardından geldi.

G20 dışişleri bakanları toplantısı Perşembe ve Cuma günü Endonezya'nın Bali adasında gerçekleştirilecek.

Bugün Avrupa piyasaları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Çin'den ithal edilen ürünlerdeki bazı gümrük vergilerini kaldıracağı ve Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Liu He'nin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile "yapıcı" bir konuşma gerçekleştirdiği haberleriyle rahatlamıştı.