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Dünya

ABD ve Fransa'dan dijital vergide geri adım

Fransa, ABD ile gerginliğe sebep olan internet devlerine dijital vergilendirme uygulamasını askıya alıyor. Fransa'nın bu adımına karşılık ABD de Fransız ürünlerine getirilecek ek vergilerden vazgeçecek.

22.01.2020  21:52 - Güncelleme: 22.01.2020  21:54

Fransa Ekonomi bakanı Bruno Le Maire, Amerikan Hazine Bakanı Steven Mnuchin ile Davos zirvesindeki görüşmelerinde anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Anlaşmaya göre, Google, Amazon, Facebook, Apple, Instagram gibi firmalara Fransa'da elde ettikleri gelir üzerinden yüzde 3 vergi alınması Aralık ayına ertelendi.

Fransız Ekonomi Bakanı Le Maire, uluslararası bir anlaşma yapılana kadar söz konusu vergilerin tamamen kaldırılmayacağının altını çizdi.

ABD ek vergileri kaldıracak

Fransa'nın bu adımına karşılık ABD de Fransız ürünlerine getirilecek ek vergilerden vazgeçecek.

ABD Başkanı Donald Trump Davos zirvesinde , Amerikan internet devlerine yönelik vergilerin devam etmesi halinde Avrupa Birliği'nden gelen otomobillere ek vergi uygulayacağını belirtmişti.

(TRT Haber)

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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