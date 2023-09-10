ABD ve Güney Kore G20 Zirvesi'nde bir araya geldi

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Başkanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Yoon'un, Hindistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen 18'inci G20 Liderler Zirvesi marjında Biden ile ayaküstü görüştüğü bildirildi.

Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki liderler salonunda bir araya gelen ikiliden Yoon, Camp David Zirvesi sırasında gösterdiği misafirperverlik için Biden'a tekrar teşekkürlerini iletti.

Yoon, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta ABD'nin Maryland eyaletinde düzenlenen Camp David Zirvesi'nin önemine dikkati çekerek, "Zirvede Güney Kore, ABD ve Japonya arasındaki üçlü işbirliğinin dünyada özgürlük, barış ve refaha nasıl katkıda bulunacağı hakkında konuşmak için çeşitli imkanlarım oldu." dedi.

Biden da buna karşılık Yoon'a teşekkür ederek, Camp David Zirvesi'nin "çok başarılı" geçtiğini söyledi.

- YOON VE BİDEN, RESMİ AKŞAM YEMEĞİNDE DE BİR ARAYA GELDİ



Güney Kore Başkanlık Ofisi Sözcüsü Lee Do-woon, yaptığı açıklamada kongre merkezinde düzenlenen resmi akşam yemeğine katılan Yoon'un, yan yana oturduğu Biden ile Camp David Zirvesi'nden beklenen olumlu sonuçları istişare ettiğini aktardı.

Yoon, Camp David'de kurulan Güney Kore-ABD-Japonya işbirliği mekanizmalarının güçlendirilmesinin Hint-Pasifik bölgesinin ve küresel toplumun gelişimine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Biden da Camp David'deki üçlü işbirliğinin arkasındaki itici gücün Yoon olduğunu ve bunun üç ülke için olumlu etkisinin olacağını dile getirdi.

- CAMP DAVİD ZİRVESİ



ABD, Güney Kore ve Japonya liderleri, Camp David'de, Kuzey Kore'nin oluşturduğu tehdide karşı 18 Ağustos'ta düzenlenen üçlü zirvede bir araya gelmişti.

Zirve sonrasında Pasifik'teki güvenlik tehditlerine karşı ABD, Japonya ve Güney Kore'nin çeşitli alanlarda üçlü işbirliklerini genişletme taahhüdü verilmişti.