ABD ve Güney Kore, ortak hava tatbikatına başladı

AA 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:03 - Güncelleme: 1 Kasım 2021 Pazartesi 15:03

Yonhap Haber Ajansına göre, Kore Yarımadası'ndaki barış çabalarını desteklemek amacıyla tatbikatlarda yer alan unsurların sayısı 2017'den bu yana azaltıldı.

Beş günlük tatbikattaki on binlerce asker ve yüzlerce jet ve savaş uçağı, Güney Kore'den F-15K ve KF-16 jetleri ve ABD'den F-16'lar da dahil olmak üzere yaklaşık 100'er hava unsuruna düşürüldü.

Yetkililer, ayrıntılarını paylaşmadıkları tatbikatın "dengeli bir şekilde" yürütüldüğünü söyledi.

Hava kuvvetleri yetkilileri, "Tatbikat medyaya açıklanmadığı için yorum yapamıyoruz." dedi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 25 Ekim'de parlamentoda yaptığı konuşmada, görevde kaldığı sürece Kuzey Kore ile barış ve diyaloğun tesisi için çaba göstereceğini belirtmişti.

Moon, Kore Yarımadası'nda "diyalog ve diplomasi yoluyla yeni bir barış düzeninin kurulmasına yardımcı olmak için sonuna kadar çaba göstereceğini" söylemişti.

- KUZEY KORE'NİN FÜZE DENEMELERİ GERİLİMİ ARTIRDI

Yaklaşık 2 yıldır nükleer müzakerelere katılmayan Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore'nin ağustosta ortak askeri tatbikat gerçekleştirmesini tehdit olarak algılamış ve son zamanlarda füze denemelerini artırmıştı.

Kuzey Kore, 15 Eylül'de kısa menzilli balistik, 28 Eylül'de ise Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansının "yeni geliştirilmiş hipersonik" şeklinde tanımladığı füze denemeleri yapmıştı.

Öte yandan, 19 Ekim'de "denizaltıdan fırlatılan yeni tip balistik füze" denemesi yapan Kuzey Kore uluslararası toplumun tepkisiyle karşılaşmıştı.

Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, söz konusu füze denemelerinin "yasal olarak meşru müdafaa hakkını kullanma" olduğunu bildirmişti.

- ABD İLE KUZEY KORE ARASINDAKİ NÜKLEER MÜZAKERELER

Eski ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da bir araya gelmiş, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barışın sağlanması konusunda mutabakata varmıştı.

İki lider, 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'da bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı ve anlaşmasız sona ermişti. Son olarak 30 Haziran 2019'da Kuzey ve Güney Kore arasındaki silahsızlandırılmış bölgede görüşen iki lider, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

İki ülke arasında Ekim 2019'da İsveç'te yapılan çalışma düzeyindeki toplantılar, Kuzey Korelilere göre Amerikalılar "eski tutum ve tavırlarını" devam ettirdiğinden dolayı kesilmişti.