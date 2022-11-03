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Dünya

ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Askeri tatbikat genişletilerek sürecek

ABD ile Güney Kore, Kuzey Kore'nin son dönemlerdeki füze denemelerinin ardından halihazırda devam eden ortak askeri tatbikatın genişletilerek süreceğini açıkladı.

AA3 Kasım 2022 Perşembe 16:42 - Güncelleme:
ABD ve Güney Kore'den Kuzey Kore'ye gözdağı: Askeri tatbikat genişletilerek sürecek
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The Korea Herald gazetesinin haberine göre, Güney Kore Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ABD ile ortak askeri tatbikatların genişletilerek sürmesi konusunda anlaşıldığını duyurdu.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Operasyon Komutanlığı ve ABD Hava Kuvvetleri, Kuzey Kore provokasyonlarıyla artan mevcut güvenlik krizi altında iki ülke ittifakının sağlam birleşik savunma duruşunu göstermesinin gerekli olduğu konusunda anlaştı." ifadesi kullanıldı.

Hafta başında başlayıp cuma günü sona ermesi beklenen tatbikatın ne kadar süreyle uzatıldığı ise açıklanmadı.

Son dönemlerin en büyüğü olduğu kaydedilen hava tatbikatına, Güney Kore yaklaşık 240 savaş uçağıyla katılıyor.

Kuzey Kore ise tatbikat öncesinde, tatbikatları "potansiyel bir işgal için hazırlık" olarak değerlendirerek ABD'yi "daha güçlü takip tedbirleri" uygulayacağı konusunda uyarmış, ardından da en az 10 adet füze denemesi gerçekleştirmişti.

Güney Kore de buna Doğu Denizi'ne savaş uçaklarıyla yaptığı 3 füze atışıyla karşılık vermişti.

- KUZEY KORE'YE YAPTIRIMLAR

Yonhap Ajansının haberine göre, Güney Kore, son dönemlerde füze denemeleriyle "provokasyonlarını" artıran Kuzey Kore'ye yönelik ilave yaptırımlar açıklamayı planlıyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lim Soo-suk, "Kuzey Kore'nin provokasyonları devam ederken tek taraflı ek yaptırımlar uygulamayı düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Güney Kore, geçen ay, 15 Kuzey Koreliyi ve 16 kurumu yaptırım listesine almıştı.

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