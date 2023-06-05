ABD ve Hindistan'dan savunma sanayi işbirliği için 5 yıllık yeni rota!

İki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere dün Hindistan'a gelen ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Hint mevkidaşı Rajnath Singh ile iki ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğinin geliştirilmesi dahil çeşitli konuları kapsayan bir görüşme gerçekleştirdi.

Yetkililer, ikilinin işbirliğini artırma konusunda anlaştığını ve bu konuda önümüzdeki 5 yıl için bir yol haritası belirlediğini bildirdi.

Hindistan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ikilinin görüşmede dayanıklı tedarik zincirleri oluşturmanın yollarını tartıştığı ve "iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini artırmaya karar verdiği" belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, görüşmede bölgesel güvenlik konularının ele alındığı ve Hindistan'ın bölge güvenliğini sağlamadaki lider rolünü desteklemek için askeri operasyonel işbirliğinin güçlendirmesinin taahhüt edildiği bilgisine yer verildi.

ABD Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yeni yol haritasının, birçok savunma alanında teknoloji işbirliğini ve ortak üretimi hızlandıracağı belirtildi.

Açıklamada, Hindistan'ın en son teknolojilere erişimini sağlamak ve savunma modernizasyon planlarını desteklemek için özel bazı önerileri de içeren bu girişimin, ABD ve Hindistan savunma sektörleri arasındaki işbirliği yaklaşımını değiştirmeyi amaçladığı ifade edildi.

ABD'nin Hindistan ile 2008'de neredeyse sıfır olan savunma ticareti 2020'de 20 milyar doların üzerine çıktı.

Hindistan'ın ABD'den yaptığı başlıca alımlar arasında uzun menzilli deniz devriye uçağı, C-130 nakliye uçağı, füzeler ve insansız hava araçları yer alıyor.

Uzmanlar, Hindistan savunma teçhizatının yüzde 60'a varan kısmının Rusya'dan geldiğini belirtiyor.