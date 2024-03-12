İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Mart 2024 Salı / 3 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,0491
  • EURO
    35,0767
  • ALTIN
    2248.56
  • BIST100
    9131.82
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'e bomba yağdırdı

Husiler ve ABD ile İngiltere son günlerde sıcak gelişmeler aralıksız sürüyor. İsrail'in Gazze katliamları sebebiyle Kızıldeniz'de ABD ve İngiltere'ye ait ticari gemilere saldırı düzenleyen Husilere yönelik karşı saldırılar da eksik olmuyor. Son olarak Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in Hudeyde kentine 13 hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

AA12 Mart 2024 Salı 01:43 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere Yemen'e bomba yağdırdı
ABONE OL

Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere'nin ülkenin batısındaki Hudeyde kentine toplam 13 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

HUDEYDE'YE 3 AYRI SALDIRI

Husilere ait El-Mesire televizyon kanalı Telegram sayfasındaki haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde kentinin batısındaki el-Cubbane bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Haberde saldırının sonuçlarına ilişkin bilgi verilmedi.

HUDEYDE'NİN STRATEJİK ÖNEMİ

Öte yandan Husilerin daha önce yaptığı çeşitli açıklamalara göre, ABD ve İngiltere tarafından Hudeyde'ye bağlı Bacil ilçesindeki el-Arac bölgesi ve Es-Salif ilçesine bağlı Ras İsa bölgesine toplam 10 hava saldırısı gerçekleştirildi. Açıklamalarda, Husiler'den saldırılar sonucu can ve mal kaybına dair ayrıntılı bilgi verilmedi.

Hudeyde, uluslararası havalimanı ve 3 limanla Kızıldeniz'de uzun sahil şeridine sahip stratejik önemi olan bir kent olarak dikkati çekiyor.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'te Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koymaya, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri, bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

"REFAH MUHAFIZI OPERASYONU"

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık 2023'te İsrail ile bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi, ABD helikopterlerince ateş altına alındı.

HUSİLER GERİ ADIM ATMIYOR

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan, Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasının istendiği kararı kabul etti.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden yapılıyor.

  • yemen
  • husiler
  • hudeyde
  • hava saldırısı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.