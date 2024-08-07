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Dünya

ABD ve İngiltere Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi

Husiler, ABD ve İngiltere hava kuvvetlerinin Yemen'in Taiz kentine iki hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

AA7 Ağustos 2024 Çarşamba 11:03 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere Yemen'in Taiz kentine hava saldırısı düzenledi
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Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberinde, Yemen'in güneybatısında yer alan Taiz'e hava saldırıları düzenlendiği aktarıldı.

Saldırıları ABD ve İngiltere'nin gerçekleştirdiği belirtilen haberde, daha fazla detay verilmedi.

BÖLGEDE TANSİYON YÜKSELİYOR

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ÇOK ULUSLU DENİZ GÖREV GÜCÜ OLUŞTURULDU

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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