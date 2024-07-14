İSTANBUL 33°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Temmuz 2024 Pazar / 8 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0413
  • EURO
    36,0249
  • ALTIN
    2561.47
  • BIST100
    11064.9
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı
Dünya

ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ve İngiltere tarafından Hudeyde kentine 3 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

AA14 Temmuz 2024 Pazar 21:48 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı
ABONE OL

Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'nin, Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı 2 kez bombaladığı belirtildi.

Haberde, Hudeyde'nin kuzeyindeki El-Luhayye ilçesine bağlı El-Bahisi bölgesine de bir hava saldırısı daha düzenlendiği kaydedildi.

İngiltere ve ABD'den ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'deki Husiler, ocak ayından bu yana ABD ve İngiltere'nin, ülkenin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 57 kişinin öldüğünü, 87 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

- KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.