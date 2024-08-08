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Dünya

ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı

Yemen'deki Husiler, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentine 2 saldırı düzenlediğini duyurdu.

AA8 Ağustos 2024 Perşembe 18:17 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den Hudeyde'ye hava saldırısı
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Husilere bağlı El-Mesire televizyon kanalının haberinde, ABD ve İngiltere'ye ait savaş uçaklarının Hudeyde'nin batısındaki el-Cubbane bölgesine 2 saldırı düzenlediği belirtildi.

Bombardımanın sebep olduğu hasara ilişkin bilgi verilmezken, ABD ve İngiltere tarafından da saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen medyasına göre, Hudeyde kentinin el-Cubbane bölgesinde Husilere ait bir hava savunma üssü bulunuyor.

Husilerin kontrolündeki Hudeyde sahil kenti, bir uluslararası havalimanı ile 3 limanı barındırması sebebiyle Yemen'in en önemli kentlerinden biri sayılıyor.

- Kızıldeniz'deki durum

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

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