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Dünya

ABD ve İngiltere'den İsrail cezaevlerindeki kötü muameleye ilişkin açıklama: Hükümet bu eylemleri soruşturmalı

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, İsrailli askerlerin Filistinli bir tutukluya istismarda bulunduğu iddiası üzerine yaptığı açıklamada, “Herhangi bir tutukluya yönelik cinsel istismar, tecavüz gibi eylemlere kesinlikle sıfır tolerans gösterilmelidir” dedi. Konuya ilişkin açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanlığı da İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in raporuna ilişkin, 'Rapordaki iddialardan dolayı derin endişe duyuyoruz. İngiltere, tüm tarafları Uluslararası Kızılhaç Komitesine hemen ve kesintisiz erişim sağlamaya çağırıyor' açıklamasını yaptı.

IHA-AA8 Ağustos 2024 Perşembe 14:27 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den İsrail cezaevlerindeki kötü muameleye ilişkin açıklama: Hükümet bu eylemleri soruşturmalı
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ABD, İsrail askerlerinin Filistinli bir mahkuma yönelik çirkin eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller yaptığı açıklamada, "Videoyu gördük ve tutuklulara yönelik cinsel istismar iddiaları dehşet verici. Bu iddialar, İsrail hükümeti ve IDF (İsrail Savunma Kuvvetleri) tarafından tam olarak soruşturulmalıdır" dedi.

"İSRAİL HÜKÜMETİ BU EYLEMLERİ SORUŞTURMALI"

İsrail hükümetine çağrı yapan Miller, "Herhangi bir tutukluya yönelik cinsel istismar, tecavüz gibi eylemler konusunda kesinlikle sıfır tolerans olmalıdır. Eğer cinsel saldırıya uğrayan ya da tecavüz edilen tutuklular varsa, İsrail hükümeti ve IDF, bu eylemleri tam olarak soruşturmalı ve sorumluların yasaların tüm gücüyle hesap vermesini sağlamalıdır" ifadelerini kullandı.

IDF'in olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve olaya karıştığı iddia edilenlerin tutuklandığını açıklamasının uygun bir adım olacağını söyleyen Miller, "Bu soruşturmanın sonucuna dair konuşmayacağım, ancak soruşturmanın hızlı bir şekilde ilerlemesi gerekir. Eğer bu kişilerin ceza yasalarını veya IDF'nin davranış kurallarını ihlal ettikleri tespit edilirse, elbette, sorumlu tutulmaları gerekir" şeklinde konuştu.

'DERİN ENDİŞE VERİCİ'

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karine Jean-Pierre ise, Filistinli mahkumlara yönelik tecavüz, işkence ve kötü muamele iddialarını "derin endişe verici" olarak nitelendirerek, "Hukukun üstünlüğü ve adil yargılanma sürecinin sağlanması hayati önem taşımaktadır" dedi.

İNGİLTERE'DEN İSRAİL HAPİSHANELERİNDEKİ KÖTÜ MUAMELEYE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Öte yandan İngiltere Dışişleri Bakanlığından bir sözcü, B'Tselem'in Filistinlilerin İsrail cezaevlerinde fiziksel ve cinsel şiddet, aç bırakılma ve uykudan mahrum bırakılma gibi ağır işkencelere maruz bırakıldığını belirten raporuna ilişkin AA muhabirinin sorusuna yazılı yanıt verdi.

Sözcü, "Rapordaki iddialardan dolayı derin endişe duyuyoruz. İngiltere, tüm tarafları Uluslararası Kızılhaç Komitesine hemen ve kesintisiz erişim sağlamaya çağırıyor." ifadelerini kullandı.

İNGİLTERE'DEN ACİL ATEŞKES ÇAĞRISI

Açıklamasında Dışişleri Bakanı David Lammy'nin İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyarete de işaret eden sözcü, "Bakan, İsrail ve işgal altındaki Filistin topraklarına yaptığı ziyarette uluslararası insancıl hukuka uygun davranmanın önemine işaret etti. Bu, tutukluların korunmasını da kapsıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Sözcü, İngiltere'nin Gazze'de acil ateşkes, esirlerin salıverilmesi ve Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısını da yineledi.

CEZAEVLERİ, AMACI KÖTÜ MUAMALE ETMEK OLAN KAMPLARA DÖNÜŞTÜ

İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in raporunda 12'den fazla cezaevinin, amacının insanlara kötü muamele etmek olan bir kampa dönüştürüldüğü ifade edilmişti.

Bu cezaevlerindeki Filistinlilerin 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşadıklarına yer verilen raporda Filistinlilerin, cinsel şiddet, aşağılanma, aç bırakılma, keyfi ve ağır şiddet dahil olmak üzere sistematik kötü muamele ve işkenceye maruz bırakıldıklarını ifade ettiği aktarılmıştı.

Raporda, "Bir işkence kampı işlevi gören bu yerlere bir kez giren herkes en şiddetli acıyı, kasıtlı ve bitmeyen eziyeti çekmeye mahkum oluyor." ifadeleri kullanılmıştı.

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