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Dünya

ABD ve İngiltere'den ortak saldırı! Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldılar

Yemen'deki İran destekli Husiler, şu an kendilerinin kontrolünde olan Uluslararası Hudeyde Havalimanı'na ABD ve İngiltere tarafından 5 hava saldırısı düzenlendiğini duyurdu.

AA17 Haziran 2024 Pazartesi 21:38 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'den ortak saldırı! Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldılar
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Husilere bağlı el-Mesire televizyon kanalına göre, ABD ve İngiltere tarafından düzenlenen 5 hava saldırısıyla Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef alındı.

Haberde, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmezken, ABD ya da İngiltere tarafından konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Mesire televizyonunun gün içinde yayınladığı başka bir haberde de ABD ve İngiltere'nin, Yemen'in Kızıldeniz'deki Kamaran Adası'na 4 hava saldırısı düzenlediği belirtilirken, saldırı ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

KIZILDENİZ'DEKİ DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

ABD ve İngiltere'nin, Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu iki ülkenin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Hudeyde, uzun bir kıyı şeridine sahip olmasının yanı sıra uluslararası bir havaalanı ve üç hayati limanı da içermesi nedeniyle Yemen'in en önemli eyaletlerinden biri olarak kabul ediliyor.

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