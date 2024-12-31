ABD ve İngiltere'den Yemen'in başkenti Sana'ya hava saldırısı

Husilere ait el-Mesire televizyonunun Telegram hesabından yapılan paylaşımda, ABD ve İngiltere'nin başkent Sana'da Savunma Bakanlığı ve Enformasyon Bakanlığının da içinde bulunduğu yerlere 6 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda ölen ve yaralananların olup olmadığı ile hasar konusunda bilgi verilmedi.

ABD ve İngiltere'den de konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, bugün yaptığı açıklamada, Husilere bağlı Yemen Silahlı Kuvvetlerinin füzelerle iki "nitelikli askeri operasyon" gerçekleştirdiğini ifade etmişti.

İlk operasyonda "işgal altındaki Filistin'in Yafa bölgesindeki İsrail'e ait Ben Gurion Havalimanı'nın 2 hipersonik balistik füze ile hedef alındığını" belirtilen Seri, "ikinci operasyonda işgal altındaki Kudüs'ün güneyindeki elektrik santralini balistik füzeyle vurulduğunu" aktarmıştı.

Her iki saldırıda da füzelerin hedefleri başarıyla vurduğunu aktaran Seri, saldırının, "ABD kuvvetlerinin ülkelerine büyük bir hava saldırısı düzenlemeye hazırlanırken, ABD uçak gemisi USS Harry Truman'ın çok sayıda insansız hava aracı ve füzeyle hedef alınması" ile aynı zamana denk geldiğine dikkati çekmişti.