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Dünya

ABD ve İngiltere'nin ardından bir ülkeden daha önemli adım! Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler için yeşil ışık yaktılar

Fransa, Ukrayna'nın, uzun menzilli Fransız füzelerini 'meşru müdafaa çerçevesinde' Rusya'ya karşı kullanabileceğini ve Fransız askerlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi konusunda 'hiçbir seçeneği dışlamadıklarını' söyledi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 21:53 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'nin ardından bir ülkeden daha önemli adım! Ukrayna'ya uzun menzilli füzeler için yeşil ışık yaktılar
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İngiltere'nin başkenti Londra'ya 22 Kasım'da ziyaret gerçekleştiren Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İngiliz yayın kuruluşu BBC'ye röportaj verdi.

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BBC'nin tamamını yarın yayınlayacağı röportaja göre, Barrot, Ukrayna'ya destek konusunda Fransa'nın herhangi bir kırmızı çizgisinin olmadığını kaydetti.

"YENİ TEHDİTLERLE YÜZLEŞMEK ZORUNDAYIZ"

Batılı ülkelerin savunma bütçelerini artırması gerektiğini ifade eden Barrot, "Daha fazlasını yapmak istiyorsak, daha çok harcamalıyız ve yeni tehditlerle yüzleşmek zorundayız." dedi.

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Barrot, Ukrayna'nın, Fransız yapımı uzun menzilli füzeleri "meşru müdafaa çerçevesinde" Rusya'ya karşı kullanabileceğini belirtti.

"MESAJLARIMIZ ZELENSKİY TARAFINDAN NET BİR ŞEKİLDE ALINDI"

Bu füzelerin daha önce kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktan kaçınan Fransız Bakan, "Prensiplerimiz açık. Mesajlarımız Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından net bir şekilde alındı." diye konuştu.

Barrot, Fransız askerlerinin Ukrayna'da savaşa katılma olasılığına ilişkin ise "Herhangi bir seçeneği dışlamıyoruz." ifadesini kullandı.

"BURADA BİZİM GÜVENLİĞİMİZ SÖZ KONUSU"

Fransız Bakan, "Ukrayna'yı ihtiyaç duyduğu miktar ve sürece destekleyeceğiz. Neden? Çünkü burada bizim güvenliğimiz söz konusu." diyerek, Rus ordusunun, her ilerleme kaydettiğinde, Avrupa'ya yönelik tehdidin de yaklaştığını dile getirdi.

Barrot, Ukrayna'nın NATO üyeliğine davet kapısını açık tuttuklarını ve bu konuda Avrupalı müttefikleri, Fransa'nın tutumuna yakınlaştırmak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

ABD'NİN ARDINDAN BİRLEŞİK KRALLIK FÜZESİ

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basını, Ukrayna'nın, İngiltere'nin temin ettiği uzun menzilli 'Storm Shadow' (Fırtına Gölgesi) adlı seyir füzelerini ilk kez Rusya topraklarında kullandığını iddia etti.

Söz konusu gelişme, ABD yönetiminin, Ukrayna'ya temin ettiği uzun menzilli Kara Taktik Füze Sistemleri (ATACMS) füzelerini sınırlı şekilde Rusya topraklarında kullanmasına izin verdiğine ilişkin haberlerin ardından geldi.

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