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Dünya

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölen Husilerin sayısı 6'ya yükseldi

ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölen Husi mensubu sayısının 6'ya yükseldiği belirtildi.

AA14 Ocak 2024 Pazar 22:42 - Güncelleme:
ABD ve İngiltere'nin Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölen Husilerin sayısı 6'ya yükseldi
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Yemen'de İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin 12 Ocak'ta Yemen'e düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısını güncelledi.

Husilere bağlı SABA ajansının haberinde, ABD ve İngiltere saldırılarında ölen 6 silahlı kuvvetler (Husilere bağlı) mensubunun bugün başkent Sana'da son yolculuğuna uğurlandığı ifade edildi.

Haberde, ölenler arasında bir albayın olduğu bilgisi paylaşıldı.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, 12 Aralık'ta yaptığı açıklamada, başkent Sana, Hudeyde, Taiz, Hacce, Sada illerinin hedef alındığı saldırılarda Husilerden 5 kişinin öldüğünü, 6 kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

ABD, 13 Aralık'ta Yemen'de Husilere ait hedeflere yeni bir saldırı düzenlemişti.

- Kızıldeniz'deki durum

İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim'den bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu söyledikleri ticari gemilere el koymaya ve bazılarına da dron ve füzelerle saldırılar düzenlemeye başladı.

ABD güçleri bu süreçte birçok kez Yemen'den atılan füze ve kamikaze dronları düşürdüğünü duyurdu.

Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliği tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık'ta bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlere karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.

Kızıldeniz'de 31 Aralık'ta İsrail'le bağlantılı gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait 3 sürat teknesi ABD helikopterleri tarafından ateş altına alındı.

Husiler, 10 Ocak'ta da İsrail'e destek olduğu gerekçesiyle Kızıldeniz'de ABD'ye ait bir geminin füze ve kamikaze dronlarla hedef alındığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Ocak'ta ABD ve Japonya tarafından sunulan ve Husilerin Kızıldeniz'deki saldırılarının acilen sonlandırılmasını talep eden karar tasarısını kabul etti.

Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlayarak Avrupa ile Asya arasındaki en kısa rotayı sunan Süveyş Kanalı üzerinden küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'si yapılıyor.

  • Yemene saldırıları
  • Husi ölümleri
  • ABD-İngiltere saldırıları

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