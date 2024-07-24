İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2024 Çarşamba / 18 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8389
  • EURO
    35,6508
  • ALTIN
    2541.06
  • BIST100
    10991.6
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD ve Irak savunma bakanları askeri işbirliğini görüştü
Dünya

ABD ve Irak savunma bakanları askeri işbirliğini görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Irak Savunma Bakanı Sabit el-Abbasi, Washington'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki askeri işbirliğini ele aldı.

AA24 Temmuz 2024 Çarşamba 21:28 - Güncelleme:
ABD ve Irak savunma bakanları askeri işbirliğini görüştü
ABONE OL

Pentagon'dan yapılan açıklamada, başkentte gerçekleşen 2024 ABD-Irak Ortak Güvenlik İşbirliği Diyaloğu (JSCD) kapsamında Austin ve Abbasi'nin bir araya gelerek ABD-Irak ikili savunma ortaklığının geleceğini konuştukları belirtildi.

Washington'daki görüşmede, DEAŞ ile mücadele gerekçesiyle oluşturulan koalisyonun Irak'taki askeri misyonunun sona ermesi ve güvenlik işbirliğinin ele alındığı kaydedilen açıklamada, Austin'in, ABD'nin Irak'ın egemenliği, güvenliği ve istikrarına olan bağlılığını bir kez daha teyit ettiği ifade edildi.

Açıklamada, iki bakanın ABD ile Irak arasındaki bağları güçlendirecek güvenlik işbirliği ve ordular arası angajmanların ayrıntılarını da görüştüğü ve ikili güvenlik ortaklığını güçlendirmek için istişareye devam etme kararı aldıkları bildirildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.