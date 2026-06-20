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Dünya

ABD ve İran'da ilk tur görüşme hareketliliği! Witkoff ve Erakçi için İsviçre iddiası

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesi için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü. İran Dışişleri Bakanı Erakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığı, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğu ileri sürürüldü.

KÜBRA ŞENAL20 Haziran 2026 Cumartesi 00:25 - Güncelleme:
ABD ve İran'da ilk tur görüşme hareketliliği! Witkoff ve Erakçi için İsviçre iddiası
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Amerikan haber platformu Axios'un haberine göre, ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, Witkoff'un, İran ile olası bir anlaşma konusunda ilk tur görüşmelerin düzenlenmesinin beklendiği İsviçre'ye doğru yola çıktığını iddia etti.

Yetkili, Trump'ın damadı Jared Kushner'ın halihazırda İsviçre'de olduğunu ileri sürerken, ismi açıklanmayan başka bir kaynak, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bugün İsviçre'ye gitmeyi planladığını ancak bu planın değişebileceğini belirtti.

Konuya ilişkin arabuluculuk yapan ülkelerden bir kaynak da Erakçi'nin bazı meslektaşlarına, Lübnan'daki ateşkesin "İran için hayati bir mesele olduğunu ve bunun ABD-İran müzakereleri açısından ya hep ya hiç niteliğinde" olduğunu söylediğini öne sürdü.

İkinci bir kaynak ise İran tarafının İsviçre'ye gitmeden önce ateşkesin yerine getirilmesini istediklerini vurguladıklarını iddia etti.

İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

10:37 ABD ile İran arasındaki müzakerelere arabuluculuk eden Pakistan'ın İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin Tahran'a gittiği bildirildi.

09:33 ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un İran'la olası görüşmeler için İsviçre'ye gittiği öne sürüldü.

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