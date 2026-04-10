Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırılarında başarısız olduğunu söyleyen Kasım, İsrail'in 40 gündür düzenlediği hava ve kara saldırılarının Hizbullah'ın Hayfa ve daha ilerisine saldırılar düzenlemesini engellemediğini aktardı.

Hizbullah lideri Kasım, İsrail'in başarısızlığını örtbas etmek için 8 Nisan'da başta başkent Beyrut olmak üzere Lübnan genelinde eş zamanlı saldırılar düzenleyerek nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerde kanlı katliamlar yaptığını vurguladı.

"Direnişimiz son nefesimize kadar devam edecek." diyen Kasım, Lübnan hükümetine seslenerek, şunları söyledi:

"Önceki duruma geri dönmeyi kabul etmeyeceğiz. Yetkililere, bedava tavizler vermeyi bırakmaları çağrısında bulunuyoruz. Devlet, ordu, halk ve direniş olarak birlikte ülkemizi koruyacak ve işgalcileri kovarak egemenliğini yeniden tesis edeceğiz."

İsrail ordusu Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılarına devam ederken Hizbullah ise Lübnan'ın güneyi ile İsrail'in kuzeyinde İsrail ordusuna ait hedeflere saldırılarını sürdürüyor.

İşte Lübnan-İsrail geriliminde dakika dakika yaşananlar:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir sağlık noktası ile bir ambulansa hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

İsrail ile Lübnan arasında doğrudan müzakerelerin ilk turunun ABD'nin başkenti Washington'da salı günü yapılacağı ileri sürüldü.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in saldırıları sonucu Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana yaşamını yitirenlerin sayısının 1900'e yaklaştığını söyledi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta onlarca kişi, İsrail ile yapılması planlanan müzakerelere tepki göstererek hükümete karşı protesto düzenledi.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın gerçekleştirdiği insansız hava aracı (İHA) saldırısında biri ağır 2 askerinin yaralandığını açıkladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği şiddetli saldırılarda hayatını kaybedenler başsağlığı dileğinde bulunarak, Lübnan'ı ve güney bölgelerindeki halkı koruyacak ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binasına düzenlediği saldırılarda 13 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Lübnan'ın yeni bir Gazze olmasına izin vermemeleri gerektiğini söyledi.

İranlı üst düzey bir yetkili, İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devamı halinde ülkesinin ABD ile yarın Pakistan'da yapılması planlanan görüşmelere katılmayacağını bildirmesi üzerine İsrail'in Beyrut'a saldırılarının durduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile İsrail'in Lübnan ile ateşkes müzakereleri talep etmesinden önce "gergin" bir görüşme yaptığı öne sürüldü.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında varılan geçici ateşkese dahil olmadığını ileri sürerek, hedef almayı sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde beş tümeninin eşzamanlı saldırılarına devam ettiğini duyurdu.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentindeki hükümet binası çevresine düzenlediği saldırılarda 8 güvenlik mensubunun hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında geceden bu yana 12 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), İsrail'in 8 Nisan'daki saldırılarında Lübnan'da 33 çocuğun öldüğünü ve 153'ünün yaralandığını açıkladı.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, İsrail'e karşı "direnişi son nefeslerine kadar sürdüreceklerini" belirterek, Lübnan hükümetine "bedava tavizler vermeme" çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Eujin Byun, İsrail'in son saldırılarında Lübnan'da daha önce güvenli kabul edilen bölgeleri vurduğunu bildirerek "Beyrut'ta halihazırda binlerce yerinden edilmiş insanı barındıran yoğun nüfuslu mahalleler de dahil, 10 dakika içinde yaklaşık 100 nokta uyarı yapılmadan vuruldu." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusunun, saldırı tehdidinin ardından Lübnan'ın güneyine düzenlediği bombardımanlarda çok sayıda ambulans hasar gördü.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında geceden bu yana 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki her türlü işgalden vazgeçmesi gerektiğini ifade etti.

Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in "Lübnan'da ateşkesin sağlanması için çaba gösterdiğini" belirtti.

İsrail'in, Lübnan'a yönelik "güçlü bir saldırı" gerçekleştirmek için ABD'den süre talep ettiği öne sürüldü.

Hizbullah'ın attığı roketlerden birinin İsrail'in kuzeyinde elektrik hattına isabet etmesi sonucu bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi.

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınır hattında yer alan beldelerde ev yıkımlarını sürdürdüğü bildirildi.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan'ın güneyindeki mevzilerine yönelik saldırıların arttığı ve bu eylemlerin "savaş suçu" sayılabileceği uyarısında bulundu.

İsrail ordusu, Lübnan'da halihazırda hedef aldığı ambulanslar için saldırı uyarasında bulundu.

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Beyrut ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını vermesine rağmen, Lübnan'da Hizbullah'a karşı saldırıları sürdüreceklerini söyledi.

09:40 İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyini hedef alan saldırılarında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

09:32 Lübnanlı üst düzey bir yetkili, ABD'nın ev sahipliğinde İsrail ve Lübnan arasında gelecek hafta ABD'de yapılacak görüşmelerin müzakere değil, hazırlık olduğunu söyledi.

05:43 İranlı müzakere heyetinin Pakistan'ın başkenti İslamabad'a giriş yaptığı yönünde bazı batılı medya organlarında çıkan iddiaların yalanlandığı bildirildi.

02:54 İsrail ordusu, Lübnan'daki Hizbullah'a ait en az 10 roketatar sisteminin düzenlenen hava saldırıları ile imha edildiğini açıkladı.

02:25 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan petrol tankerlerinin geçişine yeterince izin vermediğini savunarak, "Bu, aramızdaki anlaşmaya aykırı." değerlendirmesinde bulundu.

02:17 İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'dan gerçekleştirdiği yeni roket saldırısı nedeniyle ülkenin merkezinde ve güney bölgelerinde sirenlerin çaldığını, ancak saldırının önlendiğini açıkladı.

00:36 Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, İsrail'i, ateşkes görüşmelerinin devam etmesine rağmen Lübnan'da "soykırım" suçu işlemekle suçladı.

00:16 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail ile Lübnan heyetleri arasındaki doğrudan görüşmelerin gelecek hafta Washington'da yapılacağını teyit etti.

00:11 ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkesin Lübnan'ı da kapsamasını ilk başta kabul ettiği ancak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından fikrini değiştirdiği öne sürüldü.