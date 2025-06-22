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Dünya

ABD ve İsrail saldırıyı bir yıl önce ''tatbikatta'' denemiş

ABD ve İsrail'in yaklaşık bir yıl önce, İran'ın nükleer tesislerine düzenlenen saldırıyı 'askeri bir tatbikatta' denediği iddia edildi.

AA22 Haziran 2025 Pazar 07:58 - Güncelleme:
ABD ve İsrail saldırıyı bir yıl önce ''tatbikatta'' denemiş
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ABC News haberine göre, İran'daki nükleer tesislere yönelik Amerikan saldırısının detaylarına aşina olan İsrailli bir yetkili, ABD ve İsrail'in bu geceki saldırıyı "yaklaşık bir yıl önce askeri bir tatbikatla denediğini" ileri sürdü.

Askeri tatbikatı "benzeri görülmemiş bir şey" şeklinde niteleyen İsrailli yetkili, "İlk kez İran'ın nükleer kapasitesine yönelik saldırı amaçlı bir savaş oyunu niteliğindeydi." ifadesini kullandı.

İsrailli yetkili, bu geceki saldırının ilk olarak, önceki ABD Başkanı Joe Biden yönetimi döneminde planlandığını belirterek, "Ama bir yıl önce bunun şimdi olacağını düşünmemiştik." ifadesine yer verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve İsfahan olmak üzere üç ayrı nükleer tesise hava saldırısı düzenlediklerini duyurmuştu.

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