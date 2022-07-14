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Dünya

ABD ve İsrail'den İran'a karşı yeni anlaşma!

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Yair Lapid bugün İran'ın nükleer silah edinmesini önlemeye mutabık kaldıkları bir anlaşma imzalayacak.

Reuters14 Temmuz 2022 Perşembe 09:20 - Güncelleme:
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Biden yönetiminden kıdemli bir hükümet yetkilisi, Biden'ın İsrail gezisinin ikinci gününde imzalanacak anlaşmanın iki ülkenin güvenlik alanındaki işbirliğini genişleteceğini belirtti.

Yetkili, "Bu anlaşma oldukça önemli, İran'ın nükleer silah elde etmesine hiç bir zaman mahal vermeme taahhüdünü ve istikrarı bozan hareketlerine, özellikle de İsrail'e yönelik tehditlerine müdahale etmeye işaret ediyor" dedi.

Biden'ın bu haftaki Ortadoğu gezisinin hedeflerinden biri İran'ı, bir önceki ABD Başkanı Donald Trump'ın feshettiği 2015 Nükleer Anlaşması'nı yeniden hayata geçirmeye ikna etmek.

Trump'ın 2018'de anlaşmadan çekilerek İran'a yeniden ağır yaptırımlar başlatmasından yaklaşık bir yıl sonra Tahran da kısıtlamaları ihlal etmeye başlamıştı.

Biden dün İsrail televizyonuna verdiği röpörtajda, 2015 anlaşmasının İran'ın nükleer bomba geliştirmesini önlemek için en iyi yol olduğunu belirtti ve "İran'ın şu anki durumundan daha kötü olacak tek şey nükleer silahları olması ve eğer anlaşmayı yeniden hayata geçirebilirsek onları yakından takip edebiliriz" dedi.

İran, nükleer programının nükleer silah geliştirmeye yönelik olduğunu reddediyor.

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