İSTANBUL 11°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Aralık 2025 Pazartesi / 18 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6052
  • EURO
    49,5926
  • ALTIN
    5744.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

ABD ve İsrail'den ortak deniz tatbikatı

Soykırımcı İsrail ordusu, ABD ve İsrail donanmalarının bir hafta sürecek ortak tatbikat başlattığını duyurdu.

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 00:52 - Güncelleme:
ABD ve İsrail'den ortak deniz tatbikatı
ABONE OL

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak" olduğu aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, tatbikatın nerede gerçekleştirildiğini açıklamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te korku dolu anlar kamerada: Çocuk metrelerce savruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.