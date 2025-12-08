ABD ve İsrail'den ortak deniz tatbikatı

Soykırımcı İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ABD Deniz Kuvvetlerinin 5'inci filosu ile İsrail donanması unsurlarının "stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek" amacıyla ortak deniz tatbikatı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikatın amacının "iki donanma arasındaki stratejik ve operasyonel işbirliğini güçlendirmek ve çeşitli bölgesel tehditlerle başa çıkma konusunda pratik yapmak" olduğu aktarıldı.

Soykırımcı İsrail ordusunun binlerce denizci gönderdiği bir hafta sürecek tatbikatın 2022 ve 2023 yıllarında da gerçekleştirildiği hatırlatıldı.

Soykırımcı İsrail ordusu, tatbikatın nerede gerçekleştirildiğini açıklamadı.