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Dünya

ABD ve İsrail'in ''günlük 300 yardım tırı girdiği'' iddiasına yalanlama

Gazze'deki Filistin hükümeti, ABD ve İsrail'in bölgeye 'günlük 300 yardım tırı girdiği' iddiasının gerçek olmadığını belirterek, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürdürdüğü Gazze Şeridi'ne yardım için günde ortalama 163 tırın giriş yaptığını açıkladı.

AA1 Mayıs 2024 Çarşamba 20:52 - Güncelleme:
ABD ve İsrail'in ''günlük 300 yardım tırı girdiği'' iddiasına yalanlama
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, yaptığı yazılı açıklamada, ABD ve İsrail'in Gazze'ye günde 300 ila 400 yardım tırı girdiği yönündeki açıklamalarını yalanladı.

Maruf, "Geçtiğimiz nisan ayında Gazze'ye 4 bin 887 yardım tırı giriş yaptı. Bu tırların 1166'sı Refah Sınır Kapısı'ndan ve 3 bin 721 tır Kerem Ebu Salim (Şalom) Sınır Kapısı'ndan giriş yaparken, bu tırların sadece 419'u Gazze Şeridi'nin kuzeyine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Bu sayı günde ortalama 163 tırın bölgeye giriş yaptığı anlamına geliyor." bilgisini veren Maruf, bölgeye giriş yapan yardım tırlarının Gazze'nin özellikle "kuzey bölgesinin ihtiyacının çok altında olduğunu" vurguladı.

Maruf, nisan ayının ikinci yarısında Gazze'ye giriş yapan tır sayısında sınırlı bir artış olduğunu kaydederek, buna rağmen yardım tırlarının girişlerinde çeşitli sebeplerden aksama olduğunu ve toplam sayının çok etkilenmediğini aktardı.

Gazze'nin kuzeyinde halen yaklaşık 700 bin Filistinlinin yaşadığına dikkati çeken Maruf, Gazze'ye girebilen yardım tırlarının sadece yüzde 8'inin kuzeye geçebildiğini bildirdi.

Kara işgali, abluka ve ağır bombardımanın devam ettiği 360 kilometrekarede sıkışmış 2,3 milyon Filistinli, ağır bir insanlık felaketi yaşıyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ndeki eylemleri Uluslararası Adalet Divanı'nda soykırım suçlamasıyla yargılanmasına yol açtı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 binden fazla yaralı var, 7 bin kadar kişinin de kayıp olduğu aktarılıyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

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