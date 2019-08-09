30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,4761
  • 6,1299
  • 262.155
  • 99208.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD ve Kanada, Rusya ve Kuzey Kore tehdidi nedeniyle Kuzey Kutbu savunmasını yeniden şekillendirecek

ABD ve Kanada, Rusya ve Kuzey Kore'nin tehdit ve ihlalleri nedeniyle Kuzey Kutbu’nun hava ve deniz güvenliğini sağlayan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığını (NORAD) yeniden şekillendirecek.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kanada'nın resmi yayın kuruluşu CBC’nin, ABD ve Kanada askeri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Kuzey Kutbu’nun hava ve deniz güvenliğini sağlamak üzere 1957'de kurulan Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), güncellenen tehdit unsurları nedeniyle yeniden dizayn edecek.
 
İki ülke savunma bakanlıklarının onaylamasının ardından NORAD'a bağlı hava limanları, radar istasyonları, uydu ağı ve sahip olunan silah sistemleri revize edilecek.
 
Kuzey Kore’nin balistik füze tehdidi ve Rus savaş uçaklarının ihlallerinin esas alındığı tehdit güncellemeleri nedeniyle NORAD Merkez Karargahı'na son teknoloji seyir füzesi sistemleri de kuruldu.
 
Merkez Karargahı, ABD’nin Colorado eyaletinin Colorado Springs kentindeki Peterson Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan NORAD, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’nın Kuzey Kutbu’ndaki kıta sahanlığı ve hava egemenliği için koruma sağlayan kombine bir organizasyon olarak biliniyor. 

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

ABD'li diplomatın fotoğrafı kriz çıkardı... Zehir zemberek sözler

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Çatı çökme ihbarına giden itfaiyeci neye uğradığını şaşırdı!

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Arz fazlası var küçükbaş kurban tercih edin

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Durmisi ile çifte bayram sevinci

Genç hostesin sır ölümü

Genç hostesin sır ölümü

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Hatay'da mühimmat deposunda patlama

Rektör fenomenlik yolunda 

Rektör fenomenlik yolunda 

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı

Balık değil milyonluk uyuşturucu çıktı
 

POPÜLER HABERLER

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Denizli korkutan deprem! İşte güvenlik kamerasına yansıyan o anlar...

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İl il bayram namazı vakitleri

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

Dünyaca ünlü antranör İngilizceyi o diziden öğrenmiş

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

İzmir araba pazarının nabzını tuttuk! İşte en güncel ikinci el fiyatları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA