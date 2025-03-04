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Dünya

ABD ve Kanada arasında gerilim yükseliyor! Trump: Derhal aynı miktarda artacaktır

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yeni gümrük vergilerine karşı gümrük vergileri koyacaklarını açıklayan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, 'ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır.' yanıtını verdi.

AA4 Mart 2025 Salı 21:27 - Güncelleme:
ABD ve Kanada arasında gerilim yükseliyor! Trump: Derhal aynı miktarda artacaktır
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin gümrük vergileri konusunda konuşan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya karşılık verdi.

Trump, "Lütfen Kanada Valisi Trudeau'ya söyleyin; ABD'ye misilleme tarifesi uyguladığında, bizim karşılıklı tarifemiz de derhal aynı miktarda artacaktır." ifadesini kullandı.

TRUDEAU TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Kanada Başbakanı Trudeau, ABD'nin, en yakın ortağı Kanada'ya karşı ticaret savaşı başlattığını belirterek, ABD Başkanı Trump'ın "çok zeki biri olmasına rağmen yaptığının aptalca" olduğu fikrine katıldığını söylemişti.

ABD'nin uyguladığı yüzde 25'lik gümrük vergilerine karşılık Kanada, 155 milyar dolar değerindeki ABD mallarına aynı oranda karşılık vereceğini açıklamıştı. Trudeau, bu vergilerin 30 milyar dolar değerindeki mallara hemen, geri kalan 125 milyar dolar değerindeki ürünlere ise 21 gün içinde uygulanacağını belirtmişti.

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