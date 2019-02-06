ABD ve Rusya aynı gün kıtalararası füze testi gerçekleştirdi

Savunma Bakanlığı, çoklu bağımsız savaş başlığı taşıyan RS-24 Yars tipi kıtalararası balistik füzenin Plesetsk uzay üssünden fırlatılarak, Kamçatka'da bulunan Kura test sahasındaki hedefi başarıyla vurduğunu bildirdi.

Bakanlık, "Türkiye saati ile 05:31'de birden fazla savaş başlığıyla donatılmış Yars katı yakıtlı kıtalararası balistik füzesi, Plesetsk uzay üssünden fırlatılarak Kamçatka'da bulunan Kura test sahasındaki hedefi başarıyla vurdu" denildi.

Altı savaş başlığı taşıyabilen RS-24 Yars kıtalararası balistik füze, 12 bin kilometre uzaklıktaki farklı hedeflere ulaşma kapasitesine sahip. Topol-M füzesinin iyileştirilmiş bir versiyonu olan füze hem yerden hem de bir araçtan fırlatılabiliyor.

ABD İLE RUSYA'DAN KARŞILIKLI KITALARARASI BALİSTİK FÜZE DENEMESİ

Bu sabah ABD Hava Kuvvetleri, Minuteman 3 kıtalararası balistik füzesini Kaliforniya'daki Vanderberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatarak test etmişti.

Kıtalararası balistik füzenin 6 bin kilometreden fazla uçarak Marshall Adaları'da bir mercan adası olan Kwajalein Atoll'daki önceden belirlenen hedefe isabet ettiği kaydedildi.

Uzmanlar, Rusya ve ABD'nin Orta Menzilli Füze Anlaşması’ndan (INF) karşılıklı olarak çekilmesinin hemen ardından karşılıklı kıtalararası balistik füze testi yapılmasını birbirlerine karşı bir meydan okuma olarak görüyor. Bunun sonucunun ilerleyen günlerde önüne geçilemeyecek kötü bir hal almasından endişe ettiklerini dile getiriyor.