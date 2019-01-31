ABD ve Rusya INF nükleer silahsızlanma anlaşma konusunda ilerleme kaydedemedi

Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrea Thompson ve Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov ‘un Çin’in başkenti Pekin’de, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’yla (INF) ilgili yapılan görüşmelerde herhangi bir ilerleme sağlanamadı.

Rus haber ajansı TASS’da yer alan habere göre, INF anlaşması konusunda herhangi bir ilerlemenin kaydedilemediğini söyleyen Ryabkov, “Maalesef ilerleme yok, ABD’nin pozisyonu oldukça sert ve ültimatom benzeri olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Ryabkov, "ABD tarafına, Rusya’ya şantaj yapılmaya çalışıldığı bir koşulda diyalog sürdürmenin mümkün olmadığını söyledik" ifadelerini kullandı.

İlerleme sağlanamadığı için anlaşmanın ve uluslararası güvenliği kaderi ile ilgili endişeli olduklarını belirten Ryabkov, “Çünkü, bir sonraki aşama başlıyor, yani ABD'nin INF Antlaşması kapsamındaki taahhütlerini askıya alma aşaması. Bu, görünüşe göre bu hafta sonu olacak” dedi.

“ABD İÇİN ANLAŞMADA KALMANIN BİR ANLAMI KALMADI”

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim 2018’de FOX News kanalına verdiği röportajda, nükleer savaş tehdidini azaltmak için Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ile imzalanan INF anlaşmasından, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini gerekçe göstererek çekileceğini açıklamıştı.

Trump’ın çekilme açıklamasından iki ay sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Rusya'nın anlaşmaya tam olarak uymadığı sürece ABD’nin anlaşmaya bağlılığını 60 gün içinde askıya alacağını duyurmuş, “Rusya'nın ihlalleri dolayısıyla ABD için anlaşmada kalmanın bir anlamı kalmamıştır." ifadelerini kullanmıştı.