Rusya: ABD ve Taliban arasındaki müzakerelerde ilerleme var

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da barış ve istikrarın sağlanması için ABD ve Taliban arasında yapılan barış görüşmeleri hakkında açıklamada bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabilov, ABD ve Taliban arasındaki ilişkilerin önceki yıllara göre daha da ilerlemiş durumda olduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığınca müzakerelerle ilgili hazırlanan belgelerin yayınlanmasından sonra basın toplantısı düzenleyen Kabilov, henüz kutlama yapmak için erken olduğunun altını çizerek, “ABD Dışişleri Bakanlığı Özel Temsilcisi, ABD’nin bu uzun süren savaştan çekilmesi konusunda muazzam çabalar sarf ediyor. Bazı başarıları var. Ama bana kalırsa hala şampanya içmek için erken” diye konuştu.

Öte yandan, ABD Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, ABD’nin Temmuz 2019’da Afganistan’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinden önce Taliban ile barış anlaşması imzalamak istediğini söylemişti.