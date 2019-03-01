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Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: ABD Venezuela'ya askeri müdahale çabasında

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin uluslararası normları çiğneyerek, Venezuela’ya askeri müdahalede bulunmak için çaba gösterdiğini söyledi.

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Lavrov, Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Delcy Rodriguez ile Moskova'da yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Venezuela'daki sorunun diyalog aracılığıyla barış içinde çözülmesinin gerektiğini vurgulayan Lavrov, ABD'nin Venezuela'ya yönelik politikasından endişe duyduğunu dile getirdi.

Lavrov, "ABD uluslararası normları çiğneyerek, Venezuela’ya askeri müdahalede bulunmak için çaba gösteriyor. Venezuela'yı destekleyen ülkeler, ABD'nin planlarının gerçekleşmesini engelleyebilir." ifadelerini kullandı.

Bakan Lavrov, ABD'nin Venezuela şirketlerine yönelik uyguladığı yaptırımlarla Venezuela'da insani kriz yaratmaya çalıştığına dikkati çekti.

Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı Rodriguez de ABD'nin yaptırım uyguladığı Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'nın Lizbon'daki ofisinin Moskova'ya taşınacağını bildirdi.

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