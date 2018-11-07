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Rusya Başbakanı Medvedev: ABD veya İsrail İran'a karşı kanıt sunamadı

Rusya Başbakanı Dimitriy Medvedev, ABD'nin veya İsrail'in, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadıklarını belirterek, 'Yaptırım kararı nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var.' dedi.

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Medvedev, temaslarda bulunmak üzere bulunduğu Pekin'de basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ABD'nin başka ülkelere yaptırım uygulayarak iç siyasi meselelerini çözmeye çalıştığını savunan Medvedev, "ABD siyasetindeki mücadele ne kadar alevlenirse uluslararası toplumun parçası ülkelere yönelik yaptırımları da o derece sertleştiriyorlar." diye konuştu.

ABD'de yapılan Kongre seçimlerini de değerlendiren Medvedev, "Bu elbette onların iç meselesi ancak İran ve Rusya'ya yönelik yaptırımlar veya Avrupa ve Çin'e yönelik kısıtlamalar açık şekilde iç siyasi meselelerin çözülmesi için gündeme getiriliyor." dedi.

Medvedev, İran'a yönelik ABD tarafından devreye alınan ikinci aşama yaptırımları eleştirerek, şunları kaydetti:

"ABD veya İsrail, İran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğine yönelik kanıt sunamadılar ancak yine de İran'a yönelik yaptırım kararı alındı. Bunun nelere yol açabileceği çok açık. Yaptırım kararı nedeniyle büyük bir emek sarf edilerek ulaşılan şeyler raydan çıkabilir çünkü İranlıların sabrının da sınırı var."

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