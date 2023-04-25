İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Nisan 2023 Salı / 5 Sevval 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,4279
  • EURO
    21,4443
  • ALTIN
    1241.88
  • BIST100
    4988.04
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • ABD, Wagner Grubu'nun Sudan'daki faaliyetlerinden ''derin endişe'' duyuyor
Dünya

ABD, Wagner Grubu'nun Sudan'daki faaliyetlerinden ''derin endişe'' duyuyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus güvenlik şirketi Wagner Grubu'nun Sudan'daki faaliyetlerinden 'derin endişe' duyduklarını açıkladı.

AA25 Nisan 2023 Salı 10:50 - Güncelleme:
ABD, Wagner Grubu'nun Sudan'daki faaliyetlerinden ''derin endişe'' duyuyor
ABONE OL

Blinken, Washington temasları kapsamında ABD'yi ziyaret eden Kenyalı mevkidaşı Alfred Mutua ile ortak basın toplantısında konuştu.

Wagner Grubu'nun çatışmaların yaşandığı Sudan'daki faaliyetlerinden "derin endişe" duyduklarını vurgulayan Blinken, "(Wagner grubu) Herhangi bir yerde olaya dahil olduğunda daha fazla yıkım ve ölümü beraberinde getiriyor." dedi.

ABD'nin Sudan'da Wagner'in daha fazla faaliyetini görmek istemediğini kaydeden Blinken, birçok ülkenin de bu konuda endişesi olduğunu ifade etti.

Mutua da "Dış güçlerin ya da başka grupların Sudan'daki barış sürecine müdahalesi olmadan ülkeyi kendi haline bırakmasını istiyoruz." diye konuştu.

Wagner Grubu'nun, Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ne (HDK) destek verdiği iddia edilmişti.

HDK Komutanı Muhammed Hamdan Dagalu, HDK'nin, Rus Wagner güçleri ile ilişkisine ve dışarıdan herhangi bir destek aldığına dair iddialarla ilgili, "Dışarıdan herhangi bir destek aldığımız doğru değil. Biz dışarıdan hiçbir destek istemedik." demişti.

Rus güvenlik şirketi Wagner'in, Angola, Cezayir, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Orta Afrika Cumhuriyeti, Madagaskar, Mali, Mozambik, Sudan ve Zimbabve'de faaliyet gösterdiği belirtiliyor.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 427 kişinin yaşamını kaybettiğini, 3 bin 700'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

  • Antony Blinken
  • Wagner Grubu
  • Sudan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.