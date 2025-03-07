ABD, Wedding'in başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığından, "uyuşturucu kaçakçısı" olduğu iddia edilen Wedding'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun, Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşan kişilere 10 milyon dolar ödül vereceği kaydedildi.

Wedding'in Meksika'da yaşadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu ödülün Kanada ve Meksika ile koordinasyon halinde verileceği bildirildi.

- WEDDİNG, FBI'IN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi.

Uyuşturucu suçlarının yanı sıra çok sayıda cinayeti organize ettiği suçlamalarının da yöneltildiği bildirilen Wedding, 2002'de Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmıştı.