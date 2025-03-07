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Dünya

ABD, Wedding'in başına 10 milyon dolar ödül koydu

ABD Dışişleri Bakanlığı, 'uyuşturucu kaçakçısı' olduğu öne sürülen eski olimpik kayak sporcusu Ryan James Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgi paylaşımı karşılığında 10 milyon dolar ödül vadetti.

AA7 Mart 2025 Cuma 11:31 - Güncelleme:
ABD, Wedding'in başına 10 milyon dolar ödül koydu
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ABD Dışişleri Bakanlığından, "uyuşturucu kaçakçısı" olduğu iddia edilen Wedding'e ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Bakanlığa bağlı Uluslararası Narkotik ve Kanun Uygulama İşleri Bürosu'nun, Wedding'in yakalanmasını sağlayacak bilgiyi paylaşan kişilere 10 milyon dolar ödül vereceği kaydedildi.

Wedding'in Meksika'da yaşadığının düşünüldüğü belirtilen açıklamada, söz konusu ödülün Kanada ve Meksika ile koordinasyon halinde verileceği bildirildi.

- WEDDİNG, FBI'IN EN ÇOK ARANANLAR LİSTESİNDE

ABD Federal Soruşturma Bürosundan (FBI) yapılan açıklamada Wedding'in "uyuşturucu kaçakçılığı" yaptığı gerekçesiyle en çok arananlar listesine alındığı belirtildi.

Uyuşturucu suçlarının yanı sıra çok sayıda cinayeti organize ettiği suçlamalarının da yöneltildiği bildirilen Wedding, 2002'de Utah'ın Salt Lake kentinde düzenlenen Kış Olimpiyatları'na katılmıştı.

  • Ryan James Wedding
  • uyuşturucu kaçakçısı
  • ABD Dışişleri Bakanlığı

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