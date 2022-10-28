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Dünya

ABD'de yangın çıkan evde 8 cesede ulaşıldı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yangın çıkan bir evde, 8 kişinin cesedine ulaşıldı.

AA28 Ekim 2022 Cuma 10:44 - Güncelleme:
ABD'de yangın çıkan evde 8 cesede ulaşıldı
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Oklahoma'ya bağlı Tulsa kentinde bir evde yangın ihbarı alan acil yardım ve itfaiye ekipleri, olay yerine intikal etti.

Polis, yangın çıkan evde 6'sı çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedenlerinin henüz bilinmediğini açıkladı.

Öte yandan, görgü tanığı Catelin Powers, evden dumanlar yükseldiği sırada evin karşısında iki erkek ve bir kadının ellerinde telefonlarıyla beklediklerini kaydetti.

Görgü tanığının ifadesinin ardından polis "cinayet şüphesiyle" inceleme başlatırken soruşturmaya ABD Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu da dahil oldu.

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