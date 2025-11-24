ABD'nin askeri kuvvetleri sınır komşusu Meksika'nın sahillerini yanlışlıkla ihlal etti.

ABD askerleri Meksika'ya ait plajı yasaklı bölge ilan etti; 'giriş yasak' uyarılarının yer aldığı 6 tane tabela astı. Durumu fark eden Meksikalı yetkililer tabelaları kaldırdı. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Burayı yanlışlıkla kapattık" ifadesi kullanıldı.

ABD, Meksika Körfezi'ndeki Güney Florida kıyıları karşısı için ise NOTAM yayınladı. Bu NOTAM'ın Venezuela ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Birkaç gün önce, benzer bir konumda bir NOTAM yayınlandı, bu NOTAM ikmal operasyonları için kullanıldı.