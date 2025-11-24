İSTANBUL 18°C / 9°C
  ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti! Pentagon'dan açıklama geldi
Dünya

ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti! Pentagon'dan açıklama geldi

Amerikan askerleri, Meksika sınırındaki bir plajı 'Burası girilmez' uyarı levhası asarak kapatmak istedi. Meksika donanma askerleri ise sahildeki 6 tabelayı da kaldırırken Pentagon yaptığı açıklamada, 'Burayı yanlışlıkla kapattık' ifadelerini kullandı.

24 Kasım 2025 Pazartesi 07:28
ABD yanlışlıkla Meksika'yı işgal etti! Pentagon'dan açıklama geldi
ABD'nin askeri kuvvetleri sınır komşusu Meksika'nın sahillerini yanlışlıkla ihlal etti.

ABD askerleri Meksika'ya ait plajı yasaklı bölge ilan etti; 'giriş yasak' uyarılarının yer aldığı 6 tane tabela astı. Durumu fark eden Meksikalı yetkililer tabelaları kaldırdı. Pentagon'dan yapılan açıklamada "Burayı yanlışlıkla kapattık" ifadesi kullanıldı.

ABD, Meksika Körfezi'ndeki Güney Florida kıyıları karşısı için ise NOTAM yayınladı. Bu NOTAM'ın Venezuela ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Birkaç gün önce, benzer bir konumda bir NOTAM yayınlandı, bu NOTAM ikmal operasyonları için kullanıldı.

