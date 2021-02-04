ABD yaptırımları sonrası Pekin ''çip'' toplamaya başladı

04 Şubat 2021 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 17:18

Koronavirüs salgını ile dünyada evden ve uzaktan çalışma yöntemine geçilmesi, bilgisayarlar ile akıllı telefonlara talebi yükseltti. Bu da çip pazarının değerini ve önemini artırdı. Pekin yönetiminin hedefi önümüzdeki birkaç yılda yerli çip üretmek. Ancak ileri teknoloji çip üretimi uzun yıllar sürecek altyapı ve teknolojik yatırım gerektiriyor.

ÇİN İTHALATININ BEŞTE BİRİNİ ÇİPLER OLUŞTURDU

Huawei gibi Çinli şirketlerin yaptırımlara maruz kalması Pekin'i çip stoklamaya yönlendirdi. Çin'in bir yılda çip ithalatı yüzde 20 arttı, ithalat oranı 380 milyar dolara ulaştı.

TRT Haber'in haberine göre, Çin sadece çip değil, makinalarını da ithal etmeye başladı. Geçen yıl Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerden 32 milyar dolarlık çip makinası alındı. En büyük sorun alınan çip makinalarının teknolojik olarak Amerikalı rakiplerinden geride olması.