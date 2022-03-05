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Dünya

ABD yayın kuruluşları Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldılar

ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin 'sahte bilgi yayanlara' 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

AA5 Mart 2022 Cumartesi 01:36 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 01:36
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CNN'den yapılan yazılı açıklamada, "CNN, durum değerlendirmesi yapar ve gelecekteki adımları konusunda çalışırken Rusya'daki yayınlarını durduracaktır." ifadesine yer verildi.

Bloomberg Genel Yayın Yönetmeni John Micklethwait de yaptığı yazılı açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle Rusya'daki faaliyetlerimizi durdurma kararı aldık." ifadesini kullandı.

Putin'in imzaladığı düzenlemenin "bağımsız gazetecileri içeri atmak için" tasarlandığını kaydeden Micklethwait, "Bu durum, Rusya'da normal gazetecilik yapmamızı imkansız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Savaşa ilişkin "sahte haberlere" hapis cezası

Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna savaşına ilişkin sahte haber yayanlara hapis cezası öngören kararnameyi imzalamıştı.

Kasıtlı sahte haber yayanlara 10 yıl hapis cezası verilmesinin onaylandığı kararnameyle söz konusu haberlerin "önemli sonuçlar" yaratması halinde ceza süresi 15 yıla kadar çıkabilecek.

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