ABD: Yemen hükümetine yardım etme taahhüdüne bağlıyız

ABD'nin Sana Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, ABD'nin Sana Büyükelçisi Stephen Fagin, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Fagin, görüşmede, Husilerin saldırıları nedeniyle petrol gelirlerinde yaşanan kaybın insani etkisi konusunda ciddi endişelerinin olduğunu dile getirdi.

Ülkesinin, petrol ihracatının durmasının olumsuz yansımalarını ortadan kaldırmada Yemen hükümetine yardım etme taahhüdüne bağlı olduğunu kaydeden Fagin, konuyla ilgili ayrıntılı bilgi vermedi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, dün yaptığı açıklamada, Husilerin petrol ihraç limanlarına saldırıları sonrasında bu aydan itibaren memur maaşlarının ödenmesinde sorunlarla karşı karşıya kalınacağını duyurmuştu.

- 6 aylık ateşkesin ardından Husilerin saldırıları

Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen hükümeti ile Husiler arasında 6 ay devam eden ateşkes, 2 Ekim'de sona ermişti.

Husiler, ekim ayında Hadramevt vilayetinin idari merkezi Mukella kentinde bulunan Dabbe Petrol Limanı ile Şebve'deki En-Nuşeyme Petrol Limanı'nı, 9 Kasım'da da Kuna Limanı'nı hedef almıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, "Dabbe Limanı'ndan ham petrol yağmalamaya çalışan bir gemiyi önlemek için küçük bir uyarı olarak saldırıyı gerçekleştirdik." ifadesi kullanılmıştı.

Saldırı, uluslararası düzeyde kınanırken, Husilere gerilimi tırmandırmama ve bu tür saldırılara son verme çağrıları yapılmıştı.

Ülkede yıllardır süren çatışmalarda yaklaşık 377 bin kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.