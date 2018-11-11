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ABD Yemen'de Suudi Arabistan'a verdiği desteği kesmeye hazırlanıyor

ABD Yemen'de destek verdiği Suudi Arabistan önderliğinde koalisyona gönderdiği yakıt ikmal uçaklarını geri çekmeye hazırlanıyor.

  • star.com.tr
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Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon dün yaptığı açıklamada ABD'nin Yemen'de faaliyet gösteren yakıt ikmal uçaklarının geri çekileceği duyuruldu.
 
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi yetkililerce Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesinin ardından ABD yönetimi yaptırımda bulunacağını açıklamıştı.
 
Aynı zamanda ABD Savunma Bakanı Mattis ve Dışişleri Bakanı Pompeo Yemen'deki savaşın bir an önce bitmesi gerektiğini söylemişti.
 

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