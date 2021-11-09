ABD: Yemen hükümetini teşvik ediyoruz

AA 9 Kasım 2021 Salı 12:08 - Güncelleme: 9 Kasım 2021 Salı 12:09

ABD'nin Yemen Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yapılan yazılı açıklamada, Yemen Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Cathy Westley'in ifadelerine yer verildi.

ABD Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Yemen Başbakanı Muin Abdulmelik, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed bin Mubarek, Aden Valisi Ahmed Lemles ve sivil toplum örgütü temsilcileriyle geçici başkent Aden'de bir araya geldiğini belirten Westley, "Yemen hükümetini ekonomik istikrarın sağlanması ve ülke genelinde temel hizmetlerin verilmesini güvence altına almak için güçlü ve kararlı adımlar atmaya teşvik ediyoruz." ifadesini kullandı.

Westley, ABD'nin, Yemen'in yanında durduğunu ve Yemen hükümetinin halkı için daha iyi bir gelecek inşa etme çabalarını desteklediğini vurguladı.

YEMEN'DEKİ EKONOMİK DURUM

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen riyalinde yaşanan hızlı ve rekor seviyedeki değer kaybı, halkın zaten düşük olan alım gücünü iyice zayıflattı ve fakirlik oranı yüzde 80'lere ulaştı.

İç savaşın başladığı yıllarda bir ABD dolarının 215 Yemen riyali olduğu ülkede, savaş sonucu para biriminde yaşanan hızlı değer kaybı protestolara neden oluyor.