ABD yeni ''NATO dışı büyük müttefiki'' duyurdu

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar devam ederken ABD, Kiev'e silah göndermenin yanı sıra, müttefik ülkelerin de silah göndermesi konusunda ısrar ediyor.



Pazartesi günü erken saatlerde, Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Washington'dan gelen bir talep üzerine ülkesinin bir grup askerinin Ukrayna askerlerini mayın temizleme teknikleri konusunda eğitmeye yardım edeceğini duyurdu.

Savunma Bakanı, "Bu eğitim, Ukrayna'nın komşusu bir NATO üyesi ülkeye gidecek olan 11 askeri mühendis tarafından verilecek." dedi.

VE NATO ÜYESİ OLMAYAN 'BAŞLICA' MÜTTEFİK STATÜSÜ VERİLDİ

ABD Başkanı Joe Biden Pazartesi günü Kolombiya'yı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirleyen ve Bogota'ya Washington ile ilişkilerinde çok sayıda savunma ve ticaret ayrıcalığı verecek özel bir statüye sahip bir muhtıra imzaladı.

Biden Yönetimi, Mart ayında Kolombiya'ya özel statü verme sözü vermiş olsa da, resmi açıklama Güney Amerika ülkesinin Ukrayna'ya askeri yardım teklifiyle aynı zamana denk geldi.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, ülkesinin resmi şekilde NATO dışı önemli bir müttefik olarak tanımlanmasını överek, "İyi ikili ilişkilerimizi teyit eden bir karar." açıklamasında bulundu.

NATO üyesi olmayan başlıca müttefik statüsü, son zamanlarda Katar da dahil olmak üzere dünya çapında 19 ülkeye verildi. Bu statü, ABD ortaklarına krediler, ortak araştırma ve NATO ülkeleriyle özel savunma sözleşmeleri gibi ekonomik ayrıcalıklar sağlıyor. Öte yandan, bu statüdeki ülkelere herhangi bir savunma garantisi sağlanmıyor.