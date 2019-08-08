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F-22, F-35... yeterli mi? ABD 'yeni nesil hava hakimiyeti' için uçak mı üretecek?

ABD Savunma Bakanlığı yetkilileri, son 20 yılda F-22 ve F-35 gibi teknolojik savaş uçaklarının hava kuvvetleri bünyesinde sahaya sürüldüğünü belirterek, ABD'nin 'yeni nesil hava hakimiyeti' için yeni bir uçak üretmesine ihtiyacı olmadığını söyledi.

  • star.com.tr
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Gelişmiş teknolojilerle donatılan 5. nesil savaş uçaklarının, siber gücün ve uzay teknolojilerinin hava hakimiyeti için kullanılmasıyla, Amerika'da ''yeni nesil hava hakimiyeti'' kavramı daha sık kullanılmaya başlandı.
 
ABD Hava Kuvvetleri yetkililerinden General Michael A. Fantini Arlington'daki Mitchell Enstitüsü'ndeki bir panelde 'yeni nesil hava üstünlüğü' konusunda açıklamalarda bulundu.
 
ABD ordusunun ülke savunmasında nükleer caydırıcılık görevini yerine getirmeye devam etmesi gerektiğini belirten Fantini, ''Ordunun şiddet kullanan aşırılık yanlıları ile mücadele edereken bir başkasını uzak tutması gerekecek. Aynı zamanda karşı karşıya geldiği bir rakibi de yenmesi gerekiyor.'' dedi.
 
Hava kuvvetleri ve yeni nesil uçakların önemine dikkat çeken Fantini, hava hakimiyeti olmadan bunu başaramayacaklarını söyledi.
 
YENİ BİR SAVAŞ UÇAĞI GEREKMİYOR
 
Hava Kuvvetleri komuta kademesinden General David A. Krumm da konuya ilişkin yaptığı değerlendirmelerde, hava hakimiyeti programının gökyüzünde kontrolüne yardımcı olması anlamına geldiğini, 'yeni bir savaş uçağı gerekiyor' anlamına gelmediğini belirtti.
 
Krumm, ''Yeni nesil hava üstünlüğü dediğimiz şey, sadece bir platform bir parçadan oluşan bir şey değil. Havadaki kontrolü elimizde tutmak için birlikte çalışan birbiriyle bağlantılı sistemlerin tümüdür. Yeni nesil hava hakimiyetinin hizmetler arasında hava, kara, deniz, uzay ve siber alan dahil tüm alanlarda, tüm verilerin diğeriyle paylaşılmasıyla sağlanabilir Bütün bunlar bağlantılı olmasını istediğimiz şeyler.'' dedi.

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