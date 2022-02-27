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Dünya

ABD ''Yılan Adası'' iddialarını reddetti!

Pentagon, ABD'nin Ukrayna'nın Yılan Adası'ndaki harekatına katıldığı iddialarını reddetti.

27 Şubat 2022 Pazar 08:31 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 08:33
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Pentagon Sözcüsü John Kirby, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya'nın, ABD'nin Ukrayna'nın Zmiiny (Yılan) Adası yakınlarındaki deniz harekatına katıldığına ilişkin iddiaları yanlıştır. İstihbarat, arama ve keşif yardımı ya da herhangi başka bir yardım sağlamadık. Bu da Rusya Savunma Bakanlığının başka bir yalanı." ifadesini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bugün yaptığı açıklamada, "Ukrayna gemileri, Yılan Adası yakınlarında Rus gemilerine saldırdığında, ABD'ye ait RQ-4 Global Hawk ve MQ-9A Ripper stratejik insansız hava araçları (İHA) kışkırtma yapılan bölgede geziyordu." ifadesini kullanmıştı.

Konaşenkov, ABD'ye ait İHA'ların Ukrayna gemilerini yönlendirdiğini tahmin ettiklerini söylemişti.

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