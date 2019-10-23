ABD yine DEAŞ yalanına sarıldı

Barış Pınarı Harekatı ile bilikte Suriye’den askerlerini çekmek zorunda kalan ve bölge denkleminden silinen ABD, Türkiye’nin terörle mücadelesine engel olmak adına yine DEAŞ kartına başvurdu. Amerikan Dışişleri, elçiliklerine bir mektup yollayarak Barış Pınarı’na karşı çıkılmasını emretti. Metinde, DEAŞ’a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yer aldığı öğrenildi.

TRUMP’A KARŞI BİLDİRİ

ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı’nın bölgedeki DEAŞ’a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, metnin Başkan Trump’ın söylemiyle çeliştiğine dikkat çekildi. Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump’ın Suriye’den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürüldü.

FOSFOR KOMPLOSU ÇÖKTÜ

Söz konusu konuşma metinlerinde, “Türkiye’nin harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivilleri ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildiği belirtildi. Metinde ayrıca, Türkiye’nin düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği iftirası atıldı. Öte yandan, Barış Pınarı’nı karalamak adına Batı basınında sıkça yer bulan ‘fosfor bombası’ yalanı çöktü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, YPG/PKK yandaşları ve Batı medyasının paylaştığı fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Lindmeier, fotoğrafların eski olduğunu dile getirdi.