ABD yine DEAŞ yalanına sarıldı
Amerikan Dışişleri, elçiliklerine Barış Pınarı karşıtı bildiri dağıttı. Skandal metinde TSK ile Milli Ordu’nun terörle mücadelesinin “DEAŞ’a karşı mücadeleyi tehlikeye attığı” yalanı savunuldu.
Barış Pınarı Harekatı ile bilikte Suriye’den askerlerini çekmek zorunda kalan ve bölge denkleminden silinen ABD, Türkiye’nin terörle mücadelesine engel olmak adına yine DEAŞ kartına başvurdu. Amerikan Dışişleri, elçiliklerine bir mektup yollayarak Barış Pınarı’na karşı çıkılmasını emretti. Metinde, DEAŞ’a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yer aldığı öğrenildi.
TRUMP’A KARŞI BİLDİRİ
ABD Dışişleri Bakanlığının dış ülkelerdeki büyükelçiliklerine Türkiye’nin düzenlediği Barış Pınarı Herekatı’nın bölgedeki DEAŞ’a karşı mücadeleyi ve sivilleri tehlikeye attığı yönünde konuşma metinleri yolladığı belirtildi. ABD medyasında yer alan haberlerde, metnin Başkan Trump’ın söylemiyle çeliştiğine dikkat çekildi. Bununla birlikte, Bakanlıktaki kıdemli diplomatların Trump’ın Suriye’den çekilme kararından dolayı endişe duydukları ileri sürüldü.
FOSFOR KOMPLOSU ÇÖKTÜ
Söz konusu konuşma metinlerinde, “Türkiye’nin harekatı DEAŞ ile mücadeleyi, sivilleri ve bölge güvenliğini tehlikeye atıyor” ifadelerine yer verildiği belirtildi. Metinde ayrıca, Türkiye’nin düzenlediği harekat sırasında insan hakları ihlali işlediği iftirası atıldı. Öte yandan, Barış Pınarı’nı karalamak adına Batı basınında sıkça yer bulan ‘fosfor bombası’ yalanı çöktü. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, YPG/PKK yandaşları ve Batı medyasının paylaştığı fotoğrafların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Lindmeier, fotoğrafların eski olduğunu dile getirdi.
Pentagon’a Irak’ta da yer yok
Bağdat yönetimi, Suriye’den çekilerek Irak’a giriş yapan ABD askerlerinin ülkede kalmayacağını belirtti. Irak Başbakanlığı’na bağlı Güvenlik Medyası Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suriye’den çekilen ABD askerlerinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına girip sonra ülke dışına çıkmak için onay aldığı belirtildi. Açıklamada, “Suriye’den gelen bu güçlerin (ABD askerleri) Irak’ta kalması için ise hiçbir onay söz konusu değil” ifadesi kullanıldı. Amerikan askerlerini taşıyan zırhlı araçlar ve askeri ekipman tırları önceki gün Suriye sınırındaki Simelka Kapısı’ndan Irak’a giriş yapmıştı. Askeri birliklerin, ABD’nin Enbar’daki Ayn’ul Esad Üssü’ne yerleşeceği iddia edilmişti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.