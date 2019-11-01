Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yi öldürdüğünü açıklayan ABD, kamuoyundaki şüpheleri gideremeyince operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Bir binanın bombalandığını gösteren görüntülerde yine Bağdadi’ye dair bir ize rastlanmadı.

DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yi Suriye’nin İdlib vilayeti kırsalında düzenlediği gece operasyonuyla öldürdüğünü açıklamayan ABD, kamuoyundaki şüpheleri gidermeyi başaramadı. Başkan Donald Trump’ın ilk günden “Bağdadi son anlarında hıçkırarak ağlıyordu” dediği operasyona ilişkin Amerikan tarafından birbiriyle çelişen demeçler gelmeye devam ederken, Pentagon sonunda harekatın görüntülerini paylaştı.

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth Frank McKenzie, Washington’da düzenlediği basın toplantısıyla operasyona dair görüntü ve bilgiler paylaştı. Operasyona katılan helikopterlerin üzerindeki kameralar aracılığıyla kaydedilen videoda, ABD özel harekât timinin Bağdadi’nin bulunduğu duvarla çevrili binaya nasıl yaklaştığı görüldü.

BİNA YERLE BİR

Trump ve Pentagon’un “Bağdadi bir tünele kaçtı ve intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürdü” şeklindeki açıklamasına rağmen görüntülerde havadan yerle bir edilen binadan başka bir şey dikkat çekmedi. McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir adamın da etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi.

DOĞRULAYAMADI

Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini vurgulayan McKenzie, “Bağdadi’nin son saniyeleriyle ilgili başka hiçbir şeyi doğrulayamıyorum” dedi. McKenzie ayrıca tünelde Bağdadi ile birlikte 2 çocuğun öldüğünü söyledi. İlk açıklamada ölen çocuk sayısı 3 olarak duyurulmuştu. Bağdadi’nin ölümünün 2004 yılında Irak hapishanesinde kendisinden alınan DNA örneği ile doğrulandığını aktaran CENTCOM Komutanı, kalıntılarının teşhis için üsse götürüldüğünü ve ölümünden sonraki 24 saat içinde denize atılarak gömüldüğünü söyledi.