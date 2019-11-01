15°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7135
  • 6,3744
  • 278.093
  • 98468.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

ABD yine ikna edemedi: Görüntü var Bağdadi yok

Trump’un Bağdadi’nin öldürülmesiyle ilgili çelişen açıklamaları, cesedin denize atılması ve olaydaki şüphe çeken tespitler üzerine Pentagon operasyonun görüntülerini servis etti. Ancak görüntüler şüpheleri daha da artırdı. Bağdadi’ye ait herhangi bir ize rastlanmayan görüntülerde sadece bir binanın bombalanarak yok edildiği görüldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Terör örgütü DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yi öldürdüğünü açıklayan ABD, kamuoyundaki şüpheleri gideremeyince operasyona ilişkin görüntüleri paylaştı. Bir binanın bombalandığını gösteren görüntülerde yine Bağdadi’ye dair bir ize rastlanmadı.

DEAŞ lideri Ebubekir Bağdadi’yi Suriye’nin İdlib vilayeti kırsalında düzenlediği gece operasyonuyla öldürdüğünü açıklamayan ABD, kamuoyundaki şüpheleri gidermeyi başaramadı. Başkan Donald Trump’ın ilk günden “Bağdadi son anlarında hıçkırarak ağlıyordu” dediği operasyona ilişkin Amerikan tarafından birbiriyle çelişen demeçler gelmeye devam ederken, Pentagon sonunda harekatın görüntülerini paylaştı. 

Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth Frank McKenzie, Washington’da düzenlediği basın toplantısıyla operasyona dair görüntü ve bilgiler paylaştı. Operasyona katılan helikopterlerin üzerindeki kameralar aracılığıyla kaydedilen videoda, ABD özel harekât timinin Bağdadi’nin bulunduğu duvarla çevrili binaya nasıl yaklaştığı görüldü. 
 
BİNA YERLE BİR 
 
Trump ve Pentagon’un “Bağdadi bir tünele kaçtı ve intihar yeleğini patlatarak kendisini öldürdü” şeklindeki açıklamasına rağmen görüntülerde havadan yerle bir edilen binadan başka bir şey dikkat çekmedi. McKenzie, intihar yeleği giydiği tespit edilen dört kadın ve bir adamın da etkisiz hale getirildiğini belirterek, operasyondan sonra binanın patlayıcılarla imha edildiğini dile getirdi. 
 
DOĞRULAYAMADI
 
Operasyonda öldüren kişi sayısının tam olarak tespit edilemediğini vurgulayan McKenzie, “Bağdadi’nin son saniyeleriyle ilgili başka hiçbir şeyi doğrulayamıyorum” dedi. McKenzie ayrıca tünelde Bağdadi ile birlikte 2 çocuğun öldüğünü söyledi. İlk açıklamada ölen çocuk sayısı 3 olarak duyurulmuştu. Bağdadi’nin ölümünün 2004 yılında Irak hapishanesinde kendisinden alınan DNA örneği ile doğrulandığını aktaran CENTCOM Komutanı, kalıntılarının teşhis için üsse götürüldüğünü ve ölümünden sonraki 24 saat içinde denize atılarak gömüldüğünü söyledi. 

Rusya nükleer denizaltıdan balistik füze fırlattı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

Başkan Erdoğan Yusuf İslam'ı kabul etti

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

İstanbul'da sağanak yağış! Yollar göle döndü!

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

MKE Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

Ankaragücü genel kurulunda yumruklar konuştu!

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

'Cumhurbaşkanımız bizi şereflendirdi'

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

FETÖ şüphelisi gizli bölmede yakalandı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da trafik felç! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor

Tel Abyadlılar yanan evlerinin üzüntüsünü yaşıyor
 

POPÜLER HABERLER

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Pakistan´da tren yangını faciası: Çok sayıda ölü var

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

Ziyaretçilerin ilgi odağı! Her mevsim büyülüyor...

70 yıllık ağaçlardan toplanıyor, odun ateşinde 5 saat kaynatarak yapılıyor

70 yıllık ağaçlardan toplanıyor, odun ateşinde 5 saat kaynatarak yapılıyor

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

Mimar Sinan'a yaptırılmıştı! Restorasyonu bitti yarın açılıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA