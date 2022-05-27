Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen ve 3 saat süren Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı sonrası açıklanan bildiride 'yeni harekat' mesajı verildi. Bildiride, "Güney sınırlarımızda icra edilen ve edilecek harekatların komşularımızın toprak bütünlüğünü hedef almadığı, milli güvenlik ihtiyacının gereği olduğu belirtilmiştir" ifadelerine yer verildi.

HAREKÂTLAR KOMŞULARIN GÜVENLİĞİNE DE KATKI SAĞLAR

Bildiride; "PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ ve DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere, millî birlik ve beraberliğimiz ile bekamıza yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı yurt içinde ve yurt dışında azim, kararlılık ve başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi sunulmuş ve ilave tedbirler görüşülmüştür." denildi.

Ayrıca; Güney sınırlarımızın terör tehdidinden arındırılması için hâlihazırda icra edilen ve edilecek olan harekâtların komşularımızın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini hiçbir surette hedef almadığı, millî güvenlik ihtiyaçlarımızın gereği olduğu belirtilmiş; bu harekâtların, komşularımızın da huzur ve güvenliğine ciddi katkı sağlayacağının altı çizilmiştir." ifadeleri yer aldı.

ABD TERÖRİSTLERE SAHİP ÇIKTI

Tüm dünyanın takip ettiği MGK toplantısı sonrası ABD'den çok konuşulacak açıklamalar geldi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Türkiye'nin muhtemel operasyonu hakkında konuştu. John Kirby, "Çok endişeliyiz. Bu operasyonun birçok konuda olumsuz etkisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

"TEMAS HALİNDEYİZ"

Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü PKK/YPG'ye desteğini gizlemeyen Kirby, "Suriye'deki partnerimiz SDG ile günlük temas halindeyiz." dedi.