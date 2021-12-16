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Dünya

ABD yönetimi 11 kuruluşu yaptırım listesine aldı

ABD yönetimi, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki insan hakları ihlalleri gerekçesiyle Çin merkezli bazı biyoteknoloji ve gözetleme şirketleri ile bazı hükümet kuruluşlarını yaptırım listesine aldı.

AA16 Aralık 2021 Perşembe 22:16 - Güncelleme: 16 Aralık 2021 Perşembe 22:16
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ABD Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin ordusunu desteklemek için biyoteknoloji geliştirmeye odaklanan Çin Askeri Tıp Bilimleri Akademisi ve 11 araştırma merkezi yaptırım listesine alındı.

Söz konusu yaptırımla, Amerikan şirketlerinin lisans almadan bu kuruluşlara malzeme satması yasaklandı.

ABD Ticaret Bakanı Gina Raimondo yaptığı yazılı açıklamada, "Biyoteknoloji ve tıbbi inovasyon hayat kurtarabilir. Ancak, Çin bu teknolojileri halk üzerinde kontrol sağlamak, etnik ve dini azınlık gruplarına baskı kurmak için kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Raimondo, üretilen bu teknolojilerin ABD'nin ulusal güvenliği için de bir tehdit olduğunu vurguladı.

ABD yönetimi daha önce de Uygur Türklerini takip etmek amacıyla geliştirdikleri teknolojileri kullanan şirketlere "insan hakları ihlalleri" gerekçesiyle yaptırım getirmişti.

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